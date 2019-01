Vermisstenfahndung in Bonn

Bonn/Euskirchen. Die Polizei sucht seit Mitte Dezember nach einer 67-jährigen, aus Euskirchen stammenden Frau. Nach einem Klinikaufenthalt in Bonn gilt sie als vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die den Aufenthalt der Frau aufklären können.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.01.2019

Seit dem 17. Dezember gilt die 67-jährige Evelyn B. als vermisst. Die Frau stammt aus Euskirchen, mit Zweitwohnsitz in Bonn. Laut den Ermittlungsergebnissen der Polizei ist sie in ihrer Euskirchener Wohnung schon länger nicht mehr gesehen worden. Der letzte bekannte Kontakt zu ihr fand in der Bonner Klinik am 17. Dezember statt, aus der sie an diesem Tag entlassen wurde.

Laut Angaben der Polizei besteht die Möglichkeit, das die vermisste Frau desorientiert und hilflos ist. Daher hoffen die Beamten auf zeitnahe Hinweise zum Aufenthalt der 67-Jährigen. Beschrieben wird sie als 1,70 Meter große Frau mit schlanker Figur und blonden, glatten, dünnen Haaren. Zuletzt bekleidet war sie mit einer Lederimitatjacke, Jeans und braunen Stiefeln.

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.