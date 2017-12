Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstag wurde ein Mann auf dem auf dem Bertha-von-Suttner-Platz ausgeraubt. (Symbolbild)

Bonn. Am Donnerstagnachmittag wurde ein 66-Jähriger auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in Höhe des Schnellrestaurants "Subway" von einem Unbekannten angerempelt, zu Boden gestoßen und ausgeraubt.

Von Andreas Stanetschek, 15.12.2017

Nach einem Straßenräuber fahndet die Bonner Polizei. Laut Bericht wurde ein 66-Jähriger am Donnerstag um 17.10 Uhr auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in Höhe des Schnellrestaurants "Subway" von dem Unbekannten von hinten angerempelt und zu Boden gestoßen. Dann entriss der Täter dem Mann die Umhängetasche und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Belderberg.

Ein Zeuge verfolgte den Flüchtenden noch über die Friedrichstraße bis in die Wenzelgasse, verlor ihn aber am Markt aus den Augen. Der Gesuchte soll 1,60 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er hat schwarze, längere Haare, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jogginghose und soll gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0228/150 entgegen.