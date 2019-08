Neue Verkehrsführung in Bonn

Bonn. Die Stadt Bonn hat mit Markierungsarbeiten für eine neue Verkehrsführung auf Probe in der Kaiserstraße begonnen. Der Test soll am 1. September starten und bis zum 31. März laufen. Zeitgleich startet der Probelauf für den erweiterten Cityring.

Fahrradfahrer in Richtung Süden/Bad Godesberg werden ab Montag, 1. September, gemeinsam mit Bussen auf einer Umweltspur geführt, für Autos ist die Straße nach Süden gesperrt. In Richtung Innenstadt fahren die Radfahrer wie gehabt auf dem vorhandenen Radweg neben den DB-Gleisen, er aber nur noch in Richtung Norden benutzt werden. Busse nutzen die Fahrspur in Richtung Innenstadt komplett weiter, Autos dürfen dort nur bis Höhe Nassestraße fahren. Von dort müssen sie in die Nassestraße abbiegen und werden weiter über Lenné- und Fritz-Tillmann-Straße zurück zur Kaiserstraße gen Hauptbahnhof umgeleitet.

Bezüglich des Cityrings sollen Autofahrer mit Beginn der Testphase nicht mehr vom Belderberg über die Rathausgasse, sondern über die Straße Am Hofgarten in Richtung Hauptbahnhof geführt werden. Für die Buslinien ändert sich nichts. Ziel ist eine deutliche Verkehrberuhigung vor allem der Rathausstraße und in Folge auch der Straße am Hof und Wesselstraße.

Die Marktgarage ist von der B 9 über die Stockenstraße weiterhin zu erreichen. In den ersten vier Monaten der Testphase bis zum Jahresende bleibt die Stockenstraße für die Durchfahrt bis zur Straße Am Hof geöffnet, in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres wird sie geschlossen. Die Einbahnstraße Franziskanerstraße wird umgekehrt und führt dann in Richtung Belderberg. Da die Ausfahrt der Marktgarage zur Straße Am Hof liegt, wird es weiterhin Autoverkehr vor der Uni geben, allerdings rechnet Planungsdezernent Helmut Wiesner mit einem Rückgang der Fahrzeuge von 6500 auf 3700 täglich.

Die neue Verkehrsführung hat Anwohner des Quartiers rund um die Kaiserstraße und Wirtschaftsverbände auf den Plan gerufen. Immerhin rund 60 Parkplätze entlang der Kaiserstraße müssen für die neue Verkehrsführung geopfert werden. Ein Sicherheitsrisiko sehen Kritiker in den "englischen Verkehrsverhältnissen" für Radfahrer. Radler fahren stadtauswärts auf der Umweltspur. Stadteinwärts fahren sie auf dem bestehenden Radweg, also rechts neben der Umweltspur.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan steht den Bürgern auf einer Versammlung am Mittwoch, 28. August, im Ratssaal des Stadthauses, Berliner Platz 2, zur neuen Verkehrsführung in der Kaiserstraße und auf dem Cityring ab 18 Uhr Rede und Antwort.