Polizei Bonn bittet um Hinweise

Bonn-Auerberg. Am frühen Dienstagabend ist ein Mann auf der Amsterdamer Straße im Bonner Ortsteil Auerberg ausgeraubt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.10.2017

Wie die Bonner Polizei am Mittwoch mitteilte, ist ein 60-jähriger Mann am Dienstag gegen 18.20 Uhr auf der Amsterdamer Straße in Auerberg von zwei Jugendlichen angesprochen worden. Auf die Frage, ob er ihnen Geld wechseln könne, holte der Mann sein Portemonnaie hervor.

Laut Polizei rissen ihm die Täter die Geldbörse daraufhin aus der Hand und schubsten ihn. Dann ergriffen sie die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Die beiden Jugendlichen haben der Täterbeschreibung nach schwarze Haare, sind 15 bis 20 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und trugen dunkle Kleidung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.