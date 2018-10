Infomesse für Jobsuchende

Bonn. Mehr als 70 Unternehmen präsentieren sich am Donnerstag beim Bonner Karrieretag, von kalaydo.de und dem GA im Telekom Dome. Die Messe ist noch bis 17.30 Uhr geöffnet.

Bereits zum sechsten Mal können sich Bonner beim Karrieretag von kalaydo.de und dem General-Anzeiger über potentielle neue Arbeitgeber informieren. Mehr als 70 Aussteller präsentieren sich an diesem Donnerstag im Telekom Dome. Darunter sind unter anderem die Bundeswehr, die Stadt Bonn, Deutsche Welle, Deutsche Telekom, Postbank und wetteronline.

Besucher können zudem den Tag über ihre Bewerbungsmappe von Experten überprüfen und sich Tipps zum richtigen Anschreiben und dem Lebenslauf geben lassen. Außerdem bietet die Jobmesse auch die Möglichkeit, kostenlos Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen. In Fachvorträgen erklären Personalchefs, auf was es ihnen bei einem Lebenslauf ankommt oder wie sich Bewerber am besten auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten.

"Es liegt in unser aller Interesse und ist unser gemeinsames Ziel, den in der Region lebenden menschen gute Ausbildungs- und Beschäftigungschancen und damit eine attraktive Lebensperspektive zu bieten. Das ist die Grundlage einer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unserer Region" , sagte Landrat Sebastian Schuster zur Eröffnung der Jobmesse.

Weitere Informationen zum Programm unter www.karrieretag.org.