Standesamt gibt Zahlen bekannt

BONN. Das Bonner Standesamt hat im ersten Halbjahr 3209 Geburten, 589 Eheschließungen und 2426 Todesfälle beurkundet. Bonner Bürgerinnen und Bürger heiraten demnach gerne in ihrer Stadt.

Von Laura Hessler, 18.07.2019

Im ersten Halbjahr 2019 hat das Bonner Standesamt bisher 589 Eheschließungen, 3209 Geburten und 2426 Todesfälle beurkundet. Von den 3209 Babys wurden 3140 in Bonn geboren, 69 im Ausland. Das teilte die Stadt Bonn am Donnerstag mit. Die beliebtesten Vornamen sind in diesem Halbjahr Marie, der Name wurde 73 mal vergeben, und bei den Jungst mit 35 Eintragungen Felix. Insgesamt erhielten 1755 Kinder einen Vornamen, 1124 zwei Vornamen, 157 drei Vornamen und 11 Kinder mehr als drei Vornamen.

Im selben Zeitraum bearbeiteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standesamts 1040 Eheanmeldungen. Davon fanden bereits 566 standesamtliche Eheschließungen in Bonner Trauzimmern statt. 31 gleichgeschlechtliche Ehen wurden neu geschlossen und 15 Paare ließen ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Im Ausland fanden 23 der insgesamt 589 Eheschließungen statt, die nachträglich im Bonner Eheregister beurkundet wurden. Der beliebteste Heiratsmonat war, wie im Jahr zuvor, der Juni mit 166 Trauungen.

Ebenfalls hat das Bonner Standesamt in diesem Halbjahr 51 sogenannte Ambiente-Trauungen an besonderen Orten durchgeführt. Zu diesen Orten gehören beispielweise die Godesburg, das Waldcafé und die Kommende Ramersdorf. Bis Ende des Jahres sind bereits 56 weitere Ambiente-Trauungen gebucht.