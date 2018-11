Mann wurde vermisst

Meckenheim. Seit Freitagmittag wurde der 58-jährige Jürgen D. aus dem Raum Meckenheim vermisst. Die Polizei fahndete mit einem Foto nach dem Mann. Am Sonntag wurde er tot aufgefunden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.11.2018

Der 58-jährige Jürgen D. aus dem Raum Meckenheim ist tot. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der seit Freitagmittag Vermisste am Sonntagnachmittag von Spaziergängern in einem Waldgebiet bei Meckenheim aufgefunden. Der Der daraufhin alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen bestätigten schließlich, dass es sich bei dem Verstorbenen um den Vermissten handelt - es ergaben sich laut Polizei keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.