Suche nach Rita B.

Bonn. Die Bonner Polizei sucht nach Rita B. Die 57-Jährige aus Auerberg wird seit Dienstagabend vermisst. Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto der Gesuchten und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.01.2018

Die 57-jährige Rita B. aus Auerberg wird seit Dienstagabend vermisst. Wie die Bonner Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Vermisste zuletzt am Dienstagabend gegen 19 Uhr an ihrer Wohnung gesehen. Da ihr aktueller Aufenthaltsort unbekannt ist und laut Polizei eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde nun ein Foto der Gesuchten veröffentlicht.

Die Polizei fragt: Wer hat Rita B. gesehen und kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 oder dem Notruf 110 entgegen.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei bittet um Hinweise zu Rita B. aus Auerberg.

Rita B. ist nach Angaben der Polizei etwa 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur, kurze, dunkle Haar und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einer hellgrünen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet.