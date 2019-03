Nach Alkoholkonsum

Bonn. Ein Mann hat am Montagvormittag in Bonn-Tannenbusch nicht nur Rettungssanitätern Probleme bereitet, sondern auch mit geballten Fäusten nach zwei Polizisten geschlagen. Der 56-Jährige landete in einer Zelle.

Von Sebastian Meltz, 19.03.2019

Wie die Bonner Polizei am Dienstag miteilte, ist ein 56-jähriger Mann am Montagvormittag gegen 11 Uhr in Bonn-Tannenbusch „alkoholbedingt“ zu Boden gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzung zugezogen. Nachdem der Mann von Rettungssanitätern vor Ort versorgt wurde, soll er sich hartnäckig dagegen gewehrt haben, den Rettungswagen zu verlassen und seine Personalien zu nennen.

Als er daraufhin von herbeigerufenen Polizisten nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, schlug er mit geballten Fäusten nach den Beamten. Der 56-Jährige wurde fixiert, ins Polizeipräsidium gebracht und auf Anordnung eines Richters bis 20 Uhr in eine Zelle gesperrt. Danach wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auch auf die Kampagne „Respekt Bonn/Rhein-Sieg“ hin. Feuerwehren, Rettungsdienste, Ordnungsbehörden, Technisches Hilfswerk und Polizei in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis fordern gemeinsam „den notwendigen Respekt für ihre tägliche Arbeit zum Wohle aller Menschen in der Gesellschaft“ ein.