Das Balllonglühen in der Bonner Rheinaue.

Bonn. Bei der neunten Auflage des Binner Ballonfestivals waren 25 Teams aus Deutschland, Holland und Großbritannien dabei. Ein Höhepunkt war das Ballonglühen am Samstagabend.

Von Ingo Firley, 11.06.2017

Als auch noch der Vollmond über dem neunten Bonner Ballonfestival in der Rheinaue aufging, war am Samstagabend die Szenerie perfekt: Quasi als 14. Ballon erleuchtete er am Ende des Ballonglühens die Blumenwiese und gab dem lauen Sommerabend einen melancholischen Abschluss. Bei den aus mehreren Ländern angereisten Ballonfahrern bedankten sich die rund 5000 Zuschauer nach dem rund 20-minütigen Lichtspektakel mit viel Applaus.

Hochzufrieden war auch Simone Gruner vom Veranstalterteam Skytours Ballooning: „So voll war es hier noch nie. Und dass wir bei dem tollen Wetter so viele Ballonfahrten machen konnten, war optimal“. An den drei Veranstaltungstagen kamen mehr als 10 000 Besucher zu dem Festival, das sich auch bei den Teams aus der Region immer größerer Beliebtheit erfreut. „Ich merke bei den Teilnehmern immer größeren Zuspruch“, so Matthias Habel vom Bonner Wetteronline-Ballonteam.

Das Ballonfestival in Bildern Foto: Ingo Firley

Das Balllonglühen in der Bonner Rheinaue.

Ob das Wetter auch bei der zehnten Auflage im kommenden Jahr wieder so perfekt sein wird, konnte er freilich noch nicht vorhersagen.