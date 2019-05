Bonn. DGB, Pulse of Europe, Verbraucherzentrale und Attac informieren am Tag der Arbeit in der Innenstadt. Die Maikundgebung startete mit dem Chor Bonnopoly.

Von Stefan Hermes, 01.05.2019

Im Chor aus rund 50 Stimmen formierte sich am 1. Mai der Bonner Bürgerchor „Bonnopoly“ auf der Rathaustreppe. Er stellte die Frage, wie die Bürger in Bonn leben wollten und plädierten für eine lebendige und vielfältige Innenstadt und verlangten Erhalt und Sanierung der Bonner Schwimmbäder.

„Wir brauchen keinen Primark, keine iNvestoren, die kleine Läden ausbluten lassen.“ Mit dem Schlussruf „Bonn gehört uns!“, setzte der Applaus von rund 500 Teilnehmern der Mai-Demonstration ein.

Maikundgebung 2019 in Bonn Zur Maikundgebung in die Innenstadt kamen am Mittwoch etwa 500 Teilnehmer. Foto: Stefan Hermes

Danach eröffnete Bernd Weede, der Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Bonn/Rhein-Sieg die 1. Mai-Kundgebung auf dem Bonner Marktplatz.

An verschiedenen Themenpavillons konnte man sich über Europa, über Wohnen sowie Bildung und Ausbildung informieren. Parteien waren genauso vertreten, wie Verbraucherzentrale, Attac und Amnesty International. Das aus Mieterbund, Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften bestehende Bündnis „Wir wollen Wohnen“ machte auf die prekäre Wohnungssituation in Bonn aufmerksam.

Da Ende Mai das Europäische Parlament neu gewählt wird, hat der DGB seine Mai-Kundgebungen bundesweit unter das Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ gestellt. „Wenn es die Europäische Union nicht gäbe, müsste man sie erfinden“, hieß es in dem Aufruf zum diesjährigen Tag der Arbeit.

So sprachen auch auf der Bühne vor dem Alten Rathaus neben Bernd Weede, Peter Ruhenstroth-Bauer von „Pulse of Europe“, der EU-Student David O'Connell und DGB-Bildungsreferentin Catalina Guia über ihre „Visionen für Europa“. Während sich Kinder auf Hüpfburg und Kinderkarussell vergnügen konnten, begleiteten „Thomas Heck And Friends“ die Kundgebung musikalisch und Robert Griess bot kritische Unterhaltung mit Ausschnitten aus seinem Kabarettprogramm „Lass Knallen!“.



Zum Thema "Bedingungsloses Grundeinkommen" startete eine zweite Demonstration um 13 Uhr am Frankenbadplatz. Nach der Auftaktkundgebung ziehen die Teilnehmer ab etwa 14.15 Uhr durch die Altstadt um gegen 16.15 Uhr wieder vor dem Frankenbad zu einer Abschlusskundgebung einzutreffen.



Eine weitere Versammlung zum 1. Mai war für 13.30 Uhr auf dem Friedensplatz angesetzt. Hier wurden rund 200 Personen erwartet. Nach einer Auftaktkundgebung gehen sie über die Sternstraße - Dreieck - Münsterplatz - Remigiusstraße – Markt (Zwischenkundgebung ) - Rathausgasse - Belderberg - Oxfordstraße zur Kasernenstraße. Dort wird eine Abschlusskundgebung stattfinden. Das Ende der Versammlung ist für 18 Uhr geplant. Es kann zu kurzen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.