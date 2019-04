Bonn. Eine Demonstration findet am kommenden Freitag in Bonn statt. Unter dem Motto "Fridays for Future" ziehen vor allem Schüler und Studierende ab 7.30 Uhr durch die Stadt.

Von Jill Mylonas, 24.04.2019

Erneut gehen Jugendliche für den Klimaschutz auf die Straße. Wie die Polizei Bonn mitteilt, ist für kommenden Freitag eine "Fridays for Future"-Demonstration in Bonn angemeldet. Erwartet werden rund 500 Teilnehmer.

Immer wieder gehen Schüler und Studierende freitags auch Deshalb gehen Schüler in Bonn zu "Fridays For Future" auf die Straße, um für den Klimaschutz zu streiken. Diese Zusammenkünfte organisieren Schüler und Studenten. Unterstützung bekommen sie dabei von Organisationen wie der BUND-Jugend. Den Anstoß zu dieser Bewegung hatte die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg gegeben, die in ihrem Land die Klimaschutzbewegung anführt.

Am Freitag sammeln sich die Demonstranten auf dem Bonner Kaiserplatz und ziehen nach Angaben der Polizei Bonn um 7.30 Uhr über die Straße Am Hofgarten zum Rheinufer. Hierbei überqueren sie die Adenauerallee und folgen der Ersten Fährgasse. Anschließend marschieren sie über das Rathenauufer und das Wilhelm-Spiritus-Ufer zur Dahlmannstraße. Dort folgen sie der Karl-Carstens-Straße und der Heussallee zum Platz der Vereinten Nationen / Ecke Kurt-Schumacher-Straße. Dort schließen sie sich einer Kundgebung an, die in der Nähe des World Conference Center Bonn stattfindet.

Die Polizei geht von einem friedlichen Verlauf aus. Es kann zu kurzfristigen Beeinträchtigungen kommen.