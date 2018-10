Leichte Verletzungen

Bonn-Tannenbusch . Am Mittwochnachmittag kollidierte ein 5-Jähriger mit einem Radfahrer in der Oppelner Straße. Das Kind befand sich bei dem Zusammenprall auf dem Radweg.

Von general-anzeiger-online.de, 10.10.2018

Am Mittwochnachmittag ist um 16.39 Uhr ein 5-Jähriger in Bonn-Tannenbusch von einem 66-Jährigen Radfahrer angefahren worden. Der Unfall ereignete sich auf der Oppelner Straße in Höhe eines Einkaufszentrums.

Nach Polizeiinformationen geriet das Kind aus ungeklärter Ursache auf den Radweg. Dabei zog sich der 5-Jährige leichte Schürfwunden zu. Zur Behandlung wurde er in die Uniklinik gefahren.