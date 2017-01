Mordprozess in Bonn

27.01.2017 Bad Godesberg. Das Bonner Schwurgericht hat einen 49-Jährigen wegen heimtückischen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Aus Eifersucht hatte er seinen Nebenbuhler mit elf Messerstichen getötet.

Der Angeklagte hatte dem 38-Jährigen in den Morgenstunden in der Nähe seiner Godesberger Wohnung aufgelauert, dessen Wehrlosigkeit ausgenutzt und den Gehbehinderten auf der Straße von hinten angegriffen. Trotz Notoperation in der Uniklinik verstarb er an den Folgen der Stiche.

Der Angeklagte hatte sofort nach der Tat seine damalige 35-jährige Lebensgefährtin, die ihn mit dem Opfer betrogen hatte, angerufen und die Tötung gestanden. „Wenn man sich die Stiche ansieht“, so hieß es im Urteil, „dann wird klar, da war ein unbedingter Vernichtungswillen unterwegs gewesen. Der Nebenbuhler musste weg.“

Bereits sechs Tage vor den tödlichen Stichen hatte der Angeklagte dem späteren Opfer mit einem Messer gedroht und gesagt: "Ich mache Dich kalt, ich weiß wo Du wohnst.“ Die Verteidigung, die wegen Totschlags eine zeitige Freiheitsstrafe gefordert hatte, bezeichnete das Urteil als „falsch“ und hat Revision angekündigt. (Ulrike Schödel)