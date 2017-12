Polizei bittet um Hinweise

Bonn. Ein 48-Jähriger soll am Sonntagabend von drei Männern attackiert und ausgeraubt worden sein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2017

Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall am Sonntagabend auf einen 48-Jährigen in Bonn-Castell. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann von der Haltestelle Husarenstraße über die Graurheindorfer Straße in Richtung Castell unterwegs, als ihm drei noch unbekannte Männer entgegenkamen. Diese sollen den Mann attackiert und getreten haben, woraufhin dieser zu Boden fiel.

Die Täter nahmen ihrem Opfer das Handy und das Portemonnaie aus der Tasche und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort.

Am Montag wurde die Tat bei der Polizei angezeigt, nähere Beschreibungen zu den Verdächtigen liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.