Bonn. Die Bonner Polizei ermittelt nach einem räuberischen Diebstahl am Hauptbahnhof. Ein noch Unbekannter hat dort das Portmonee eines 45-Jährigen gestohlen und konnte fliehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2018

Einem 45-Jährigen ist am Sonntagmorgen am Bonner Hauptbahnhof die Geldbörse gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 5 Uhr auf der Treppe am Gleis 3 unterwegs, als er von einer ihm unbekannten Person unvermittelt von hinten angerempelt wurde.

Der Unbekannte zog dem Passanten die Geldbörse aus der Jacke, woraufhin dieser versuchte, den Täter festzuhalten. Der Verdächtige wehrte sich und beide stürzten zu Boden. Der Verdächtige konnte sich lösen und flüchtete in Richtung Innenstadt/Busbahnhof. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte den Mann bislang jedoch noch nicht fassen.

Der Verdächtige soll etwa 1,80 Meter groß und rund 40 Jahre alt sein. Er hatte kurze, schwarze Haare, ein ungepflegtes Äußeres und war unter anderem mit einer dunklen Joggingjacke bekleidet.

Das gestohlene Portmonee wurde noch am Sonntag, allerdings ohne Bargeld, aufgefunden und bei der Polizei abgegeben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0228/150 zu melden.