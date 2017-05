Bilanz des ersten Freibadtages

Bonn. Am ersten Öffnungstag sind 4400 Gäste in die sechs Bonner Freibäder gekommen. Die Stadt spricht von einem "sehr guten Auftakt" in die Saison.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.05.2017

4400 Besucher sind am ersten Öffnungstag, Christi Himmelfahrt, in die sechs Bonner Freibäder gekommen. Das hat die Stadt Bonn am Freitag mitgeteilt.

"Ich selbst bin an Christi Himmelfahrt in drei Freibädern gewesen. Es war bei sommerlichen Temperaturen ein sehr guter Auftakt in die Freibadsaison. Die Vorbereitungsarbeiten waren rechtzeitig abgeschlossen worden - und es herrschte sowohl bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch bei den Badegästen eine positive und entspannte Stimmung", so Stefan Günther, Leiter des Sport- und Bäderamtes.

Die Besucherzahlen im Einzelnen:

Römerbad: 850

Melbbad: 722

Freibad Friesdorf: 702

Hardtbergbad: 638

Ennertbad: 612

Panoramabad Rüngsdorf: 875

Es sind nur zahlenden Besucher vermerkt; Kinder bis 6 Jahre, die freien Eintritt haben, sind somit in den vorgenannten Zahlen nicht enthalten.

Die Bonner Freibäder haben montags bis freitags von 6.30 (bis 10 Uhr nur Sportbecken) bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. An den Freibadkassen werden die vorbestellten Saisonkarten ausgegeben. Weitere Infos zur Bestellung der Saisonkarte und den Eintrittspreisen gibt es unter www.bonn.de/@saisonkarte.