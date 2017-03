Brand in Bonner Altstadt

Die Feuerwehr musste zu einem Brand in der Bonner Altstadt ausrücken.

Bonn. Am späten Mittwoch Abend hat es in der Bonner Breite Strasse gebrannt. Die Bonner Feuerwehr musste um 23.20 Uhrausrücken um einen Elektrobrand mit starker Rauchentwicklung in der Altstadt zu löschen.

Von Sebastian Laubert, 09.03.2017

Bei dem Brand erlitt ein ein 44-jähriger Mann eine Rauchgasvergiftung. Im dritten Stock eines Altbauhauses hatte sich der Rauch mit Eintreffen der Feuerwehr über den Flur auf vier weitere, angrenzende Wohnungen verteilt. Unter Atemschutz musste die Tür aufgebrochen werden, um zu der Brandquelle, einer Steckdosenleiste hinter einem Kühlschrank, zu gelangen.

Nach Betreten der Wohnung wurde der 44-jährigen Bewohner samt seines Hundes gerettet und der Brand zügig gelöscht. Der hinzugerufene Gerätewagen Tierrettung nahm sich des Hundes an, während der Mann ins nächst gelegenen Krankenhaus gebracht wurde um auf seine Rauchgasintoxikation behandelt zu werden.

Vor Ort waren der Einsatzführungsdienst, die Löscheinheit der Feuerwache 1 samt Verstärkerfahrzeug der Feuerwache 2, sowie zweier Rettungswagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.