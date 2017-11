Bonn. Am Sonntagnachmittag ist ein 42-jähriger Mann von Angehörigen tot in seiner Dachgeschosswohnung in Bonn-Limperich aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus, die Mordkommission ermittelt und sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.11.2017

Die Wohnung befindet sich am Talweg in Limperich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 14.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte demnach alarmiert. Zuletzt sei der Mann am Donnerstag- oder Freitagabend lebend angetroffen worden.

Nach Angaben der Polizei gibt es keine Anzeichen für einen Wohnungseinbruch. Der Mann habe allein in der Wohnung gelebt.

"Im Moment ist für uns jeder Hinweis wichtig. Wir hoffen auf die Nachbarn und Anwohner in der Straße um weitere Erkenntnisse zu bekommen", sagt Polzeisprecher Robert Scholten.

Folgende Fragen stellt die Mordkommission:

Wer hat in dem Zeitraum zwischen dem 23.11. und dem 26.11.2017 verdächtige Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu dem geschilderten Tötungsdelikt gemacht ?

Wer kann Angaben zu möglichen Kontaktpersonen des 42-Jährigen in dem genannten Zeitraum machen ?

Zeugenhinweise nimmt die Mordkommission unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.