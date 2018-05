Bonn. Eine 41-jährige Bonnerin und ihre 81-jährige Mutter sollen mehrere Mieter betrogen haben. Zumindest die Tochter muss nun aber keine Verurteilung mehr fürchten - sie erhielt lediglich eine Geldstrafe.

Eine 81-jährige Bonnerin und ihre 41-jährige Tochter sind als Vermieterinnen bei Gericht bestens bekannt – wegen unzähliger Streitigkeiten mit ihren Mietern. Und dann stellte sich heraus: Die beiden sollen systematisch Steuern hinterzogen haben. Doch zum Prozess erschien kürzlich nur die Tochter, die Mutter war krank und verhandlungsunfähig (der GA berichtete). Da die 41-Jährige jedoch nur als Mitläuferin eingestuft wird, bleibt sie nun unbestraft. Mit Zustimmung aller Prozessbeteiligten wird das Verfahren gegen Zahlung von 9000 Euro eingestellt.

Die erste Rate von 1500 Euro zahlte die 41-Jährige nun am für sie letzten Prozesstag sofort, den Rest will sie in sechs Monatsraten überweisen. Dann wird ihre Strafakte endgültig zugeklappt. Die Mutter soll die Drahtzieherin des Steuerbetrugs seit 2009 gewesen sein, die Tochter hat laut Anklage nur mitgemacht, war in zehn der angeklagten 28 Fälle an den Manipulationen beteiligt und laut Anklage mitverantwortlich für einen Schaden von 40 000 Euro. Laut Anklage beträgt der Gesamtschaden für die Finanzbehörde 150 000 Euro, der inzwischen beglichen wurde.

Fortsetzung des Prozesses noch unklar

Ob der Prozess gegen die Mutter weitergeht, ist unklar. Das Verfahren war am ersten Verhandlungstag wegen ihrer Erkrankung abgetrennt worden und wird nun gesondert geführt. Dem Vernehmen nach soll sie eine nötige Operation überstanden haben. Ihr wird vorgeworfen, teils zusammen mit der Tochter in einer Vielzahl von Fällen Rechnungen und Belege dilettantisch gefälscht zu haben, teils durch einfaches Überkleben.

So wurden etwa Hinweise auf Mansardenzimmer, die vermietet wurden, laut Anklage aus den Dokumenten für die Steuerbehörden eliminiert. Mutter und Tochter sollen mehr als 40 Immobilien in Bonn und der Region besitzen. Die Zivilgerichte beschäftigen sie seit Jahren mit ihren Mietstreitigkeiten.