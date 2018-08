Bonn. Mitten in der Bonner Innenstadt hat eine Frau am Mittwochabend zwei Fenster eines Hotels am Kaiserplatz zertrümmert. Die 41-Jährige ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Von Sebastian Meltz, 09.08.2018

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei eine 41-Jährige ohne festen Wohnsitz wieder auf freien Fuß gesetzt worden, nachdem sie am Mittwochabend zwei Fenster eines Hotels am Kaiserplatz eingeworfen hatte.

Ein 35-jähriger Mann wurde auf das Geschehen aufmerksam, rief die Polizei und hielt die 41-Jährige bis zum Eintreffen der Beamten fest. Wie Polizeisprecher Frank Piontek auf Anfrage des GA sagte, sei die Frau zwar „leicht verwirrt“ aber nicht alkoholisiert gewesen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft habe man die 41-Jährige dann wieder laufen lassen.