Passant bei Unfall verletzt

Bonn. An der Oppelner Straße in Tannenbusch ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden, als er die Straße überqueren wollte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.11.2018

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagmorgen ein 39-jähriger Fußgänger angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 7 Uhr einen Fußgängerweg an der Oppelner Straße überquert, als ihn ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw erfasste.

Der Verletzte wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt nach Angaben des Notarztes nicht in Lebensgefahr.

Weitere Berichterstattung folgt.