Hardtberger Lehrer geht in Ruhestand

Walther Christian geht in Ruhestand. Bisher war er für die PR-Arbeit am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium zuständig.

28.01.2017 Ückesdorf. Walter Christian vom Carl-von-Ossietzky-Gymnasium in Ückesdorf in geht in den Ruhestand. Am liebsten würde er auf eine große Abschiedsfeier verzichten und sich leise aus dem Staub machen.

Die letzten Zeugnisnoten sind eingetragen, seit Tagen verabschiedet sich Walter Christian von „seinen“ Schülern: Ende des Monats geht der beliebte Lehrer für Deutsch und katholische Religion am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (CvO)in den Ruhestand. Doch von Ruhe keine Spur.

Als Vorsitzender des Potsdam-Clubs in Bonn, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Geschichtsvereine sowie der Lenné-Gesellschaft wird auch der neue Lebensabschnitt arbeitsreich bleiben. „Ich bin gerne Lehrer gewesen“, zieht er jetzt Bilanz. „Ich habe immer Wert darauf gelegt, ein Vertrauensverhältnis zu meinen Schülern zu haben“, betont der Pädagoge. Früher hat er deshalb mit Schülern gerne Theater gespielt. Sie bei Schulgottesdiensten einzubeziehen, war ihm ein besonderes Anliegen. Viele Klassenfahrten und Abi-Rucksacktouren durch Griechenland sind ihm wie auch seinen Schülern als Highlights der Schulzeit in Erinnerung.

Jetzt freut er sich auf mehr Zeit für die Familie, insbesondere die Enkelkinder. „Ich habe jede Lebensphase genossen. Ich habe nichts nachzuholen. Ich bin kein Mensch der Vergangenheit, sondern einer der Zukunft.“ Aufgewachsen im damaligen Atomraketen-Stützpunkt Bitburg, kam Christian als Student nach Bonn. Die Einberufung zum Militär kam dazwischen und mobilisierte ihn zu politischem Engagement. „Ich habe NRW-weit ein Beratungsnetzwerk für Kriegsdienstverweigerer aufgebaut und in Bonn die ersten Proteste der Friedensbewegung mitorganisiert.“

Offizieller Abschied am 6. Februar

Im August 1979 trat er seinen Dienst als Lehrer am CvO an. „In dieser Zeit bestand das Kollegium aus sehr vielen jungen Lehrern. Wir haben frischen Wind in die Schule gebracht“, erinnert er sich. Schüler fanden in ihm viele Jahre lang einen aktionsfreudigen Leiter zunächst der Dritte-Welt-AG, dann des Schulsanitätsdienstes. „Mir war wichtig, dass sie auch außerhalb des Schulalltags Erfahrungen sammeln.“ Christian initiierte eine Kooperation mit dem Jugendrotkreuz, das ihn wegen der Vorbildfunktion der CvO-Sanis in Bonn zum Kreisleiter wählte.

Offiziell verabschieden die Kollegen Walter Christian am 6. Februar. „Eigentlich würde ich mich viel lieber leise aus dem Staub machen“, lacht er. Ganz besonders freut er sich darüber, dass er in seiner letzten Religionsstunde mit den Neuntklässlern die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus besuchen kann. „Das ist wirklich ein berührender Abschluss meiner Arbeit.“

Weder im Lehrerkollegium noch in der Schulleitung will man ihn jetzt so ganz gehen lassen. Für die Herstellung von Schuljahrbuch und Flyern sowie für Pressemitteilungen wird man die nächste Zeit noch seinen Rat suchen. „Wir verlieren einen ganz besonders aktiven Kollegen“, hebt Schulleiterin Marie Krahé-Feller hervor. „Er lebte für die Schule und wird immer ein Teil dieser Schule sein. Man konnte ihn jederzeit anrufen und sich darauf verlassen, dass er immer zur Stelle war, wenn er gebraucht wurde.“ (Gabriele Immenkeppel)