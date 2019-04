BONN. Hilfe für Frauen in Not in Bonn kümmerst sich um Frauen und Kinder, die von Gewalt bedroht sind. Sleeping Art Schlafkonzepte unterstützt die Arbeit mit 3718 Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.04.2019

Als Geschäftsinhaber Werner Bungert mit dem Spendenscheck zum Frauenhaus kam, überraschten ihn Navina Reichardt und Ingrid Pasbirg vom Frauenhaus mit einem Dankeschönkorb mit Leckereien.

„Frauen und Kinder jeder kulturellen Herkunft, die von physischer oder psychischer Gewalt betroffen oder bedroht sind, können zu uns kommen“, ist die Devise des Frauenhauses. Die Adresse des Schutzhauses ist geheim.

Hilfesuchende können sich melden unter der Rufnummer 0228/23 24 34.