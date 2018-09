Stichverletzung nach Streit

Bonn. Eine Mann ist am Mittwochmorgen in der Bonner Innenstadt schwer verletzt worden. Der Täter ist flüchtig. Das 37-jährige Opfer erlitt Stichverletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2018

Ein 37-Jähriger ist am Mittwochmorgen in der Bonner Innenstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, kam es gegen 6.20 Uhr vor dem Mc Donald's am Bertha-von-Suttner-Platz zu einem Streit zwischen dem 37-Jährigen und einem bislang Unbekannten. Dabei wurde der 37-Jährige schwer verletzt, nach GA-Informationen erlitt der Mann Stichverletzungen. Der Täter floh mit einem Fahrrad in Richtung Sandkaule/Welschnonnenstraße. Das schwer verletzte Opfer lief nach Angaben der Polizei dem Täter noch bis zur Sandkaule nach, brach dort dann aber zusammen.

Passanten hatten in dieser Zeit schon die Polizei und die Rettungskräfte alarmiert, der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Spurensicherung der Polizei vor Ort wurde die Welschnonnenstraße vorübergehend gesperrt. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt, der Täter ist flüchtig.

Weitere Berichterstattung folgt...