Fahndung in Bonn

BONN. Die Polizei sucht mit einem Phantomfoto nach einem Unbekannten, der in der vergangenen Woche einen 37-Jährigen in der Bonner Innenstadt lebensgefährlich verletzt haben soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.09.2018

Gut eine Woche, nachdem ein 37-Jährige in der Bonner Innenstadt durch einen Stich schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nun mit einem Phantomfoto nach dem mutmaßlichen Täter. Wie berichtet, soll es am vergangenen Mittwoch gegen 6.20 Uhr vor dem Mc Donald's am Bertha-von-Suttner-Platz zu einem Streit zwischen dem 37-Jährigen und dem bislang Unbekannten gekommen sein, in dessen Verlauf der 37-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Der Tatverdächtige, so Zeugenangaben, fuhr auf einem Fahrrad davon.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes führten, hat die Polizei nun auf richterlichen Beschluss ein Phantombild des Unbekannten veröffentlicht.

Zusätzlich kann der Täter wie folgend beschrieben werden: Er soll etwa 45 bis 60 Jahre alt sein und eine stämmige Statur haben. Seine grauen Haare trägt er zu einem Zopf zusammengebunden, zur Tatzeit trug er eine schwarze Kappe mit rotem Aufdruck. Er fuhr auf einem Herrenrad, an dem sich mehrere blaue Plastiktüten befanden, davon.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei auch unter der Notrufnummer 110 entgegen.