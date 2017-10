Polizei nimmt 20-Jährigen fest

Bonn. Die Polizei hat nach einem versuchten Handtaschenraub einen 20-Jährigen festgenommen. Um einer Frau die Tasche zu klauen, hatte der Mann sie zuvor aggressiv geschüttelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2017

Eine 36-jährige Bonnerin meldete sich am Sonntagmorgen gegen 7.10 Uhr bei der Polizei. Sie gab an, dass ein Mann zuvor versucht hatte, ihr die Handtasche zu entreißen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann die Frau aggressiv geschüttelt, während er versuchte, an die Handtasche zu kommen. Die Krankenschwester, die auf dem Weg zur Arbeit war, konnte ihre Tasche jedoch festhalten. Der Täter flüchtete schließlich ohne Beute in Richtung Innenstadt.

Die Polizei entsandte noch während des Telefonats mit der Frau vier Streifenwagenbesatzungen, um nach dem Räuber zu suchen. Wenige Minuten später konnte am Friedensplatz ein 20-Jähriger gestellt werden, auf den die Beschreibung der Frau passte. Der Ippendorfer wurde vorläufig festgenommen. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen, nachdem ein Alkoholtest ein Wert von 1,16 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet, er soll am Montag einem Richter vorgeführt werden.

Die Frau wurde bei dem Raubversuch leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf, so die Polizei.