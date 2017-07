Sozialstunden und Bußgeld

Bonn. Im September vergangenen Jahres schlug der Golfer Bälle in den Fluss und verfehlte einen Kanuten nur knapp. Nun wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt - allerdings nicht ohne Folgen für den 35-Jährigen.

Von Rita Klein, 19.07.2017

Er stand am 24. September vergangenen Jahres auf einer Wiese vor dem Hotel Kameha in Beuel-Ramersdorf am Rhein, schlug mit seinen Golfschlägern einen Ball nach dem anderen in Richtung Wasser und Schiffe und verfehlte nur knapp den Kopf eines vorbeirudernden Kanuten.

Passanten, für die das gefährliche Spiel nach Absicht aussah, riefen die Polizei, und der 35-jährige Hobbygolfer landete wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr vor dem Bonner Amtsgericht. Das aber stellte das Verfahren mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten nun am zweiten Verhandlungstag gegen Paragraf 153 a, Strafprozessordnung, ein.

Denn, so der Strafrichter: Ohne weiteren aufwendigen Prozess sei dem Angeklagten die böse Absicht nicht nachzuweisen. Ganz ungeschoren kommt der Mann aber nicht davon: Als Auflage für die endgültige Einstellung muss er nun nicht nur 600 Euro an den Kinderschutzbund zahlen, sondern auch 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Auf die Rückgabe der von der Polizei sichergestellten Tatwerkezeuge, seine Golfschläger, verzichtete er am Ende.