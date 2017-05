Vorfall am Bonner Hauptbahnhof

Bonn. Am frühen Dienstagmorgen wurde gegen 06.20 Uhr ein 35-Jähriger am Bonner Hauptbahnhof von einem unbekannten Mann angerempelt und körperlich attackiert. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

03.05.2017

Laut Mitteilung der Polizei befand sich das Opfer an der Treppe des Bahnsteiges Nummer 5. Der Tatverdächtige entriss dem Geschädigten Rucksack und Geldbörse und flüchtete über die Treppe in den Tunnel Richtung Bahnhof.

Zeugen konnten den bislang Unbekannten beschreiben. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und eine leicht korpulente Statur haben. Zudem ist er etwa 1,70 Meter groß und hat dunkle, kurzgeschnittene Haare. Er trug ein Basecap sowie eine dunkle Brille.

Die Tat wurde am Dienstagnachmittag bei einer Polizeiwache angezeigt. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem zur Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer

Angaben zu deren Identität oder dem genauen Tatablauf machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228/15-0

zu melden. (ga)