Bilanz nach Polizeikontrolle

Bonn. Landesweit hat die Polizei am Donnerstag Autofahrer auf verbotenen Handy-Gebrauch kontrolliert. In Bonn haben die Beamten 125 Autofahrer überprüft, 35 von ihnen haben ihr Telefon am Steuer benutzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.09.2018

Landesweit hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag Autofahrer auf verbotenen Handy-Gebrauch kontrolliert. Am frühen Nachmittag zog die Polizei Bonn eine erste Bilanz: Etwa 125 Autofahrer wurden im Laufe des Tages im gesamten Stadtgebiet überprüft. Dabei nutzten 35 Fahrer während der Fahrt ihre Mobiltelefone und wurden angehalten. Sie erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Zusätzlich ahndeten die Beamten 31 weitere Ordnungswidrigkeiten. 15 Personen fuhren ohne Gurt, ein junger Erwachsener führte seinen Motoroller ohne erforderliche Fahrerlaubnis und ein weiterer Fahrer stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.