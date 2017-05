Festnahme der Polizei Bonn

Bonn. Ein 34-Jähriger soll mehrere Frauen in Bonn-Castell sexuell belästigt haben. Nun hat die Polizei den Mann festgenommen.

Fahndungserfolg für die Bonner Polizei: Die Beamten haben nach mehreren sexuellen Übergriffen einen 34-jährigen Verdächtigen festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, mehrere Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren in Bonn-Castell sexuell belästigt zu haben.

Mehrere Fußgängerinnen hatten sich im Zeitraum zwischen Mitte Januar und Mitte Februar bei der Polizei gemeldet. Sie wurde von einem damals noch Unbekannten unsittlich berührt. Wie die Polizei zu dem Zeitpunkt mitteilte, soll sich der Verdächtige mit einem Mobiltelefon am Ohr den Frauen meist in den Abendstunden genähert haben. Dann fragte der Mann in gebrochenem Deutsch nach der Uhrzeit und berührte die Frauen unsittlich. Die Vorfälle sollen sich an der Römerstraße, der Ellerstraße und am Berliner Platz ereignet haben.

Die Polizei richtete daraufhin eine Ermittlungsgruppe ein und fahndete nach dem Mann. Nun konnte die Identität des 34-Jährigen, der

keinen festen Wohnsitz hat und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, festgestellt werden. Ein Richter erließ Haftbefehl, der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. (ga)