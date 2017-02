Übergriffe in Bonn-Castell

Bonn. Ein 34-Jähriger steht im Verdacht, mehrere junge Frauen bedrängt oder unsittlich berührt zu haben. Einer Ermittlungsgruppe der Bonner Polizei ist es gelungen, die Identität des Mannes festzustellen. Sieben Fälle seien bisher bekannt. Ist der Mann vielleicht für noch mehr Taten verantwortlich? Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Marcel Dörsing, 28.02.2017

Offenbar ging der Mann mit einer bestimmten Masche vor. Zwischen dem 5. Januar und 15. Februar näherte er sich den Frauen meist in den Abendstunden auf der Römerstraße, im Rosental und der Wachsbleiche mit Mobiltelefon am Ohr. Dann fragte der Mann in gebrochenem Deutsch nach der Uhrzeit und berührte die Frauen unsittlich.

Die Polizei hat den Mann bereits zu den Taten vernommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern aber weiter an, wie die Polizei betont. Da nicht auszuschließen sei, dass der ausschließlich in Bonn-Castell agierende Mann möglicherweise weitere Frauen bedrängt hat, bittet die Ermittlungsgruppe jetzt um weitere Zeugenhinweise.

Der Mann wurde zu den Fällen wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm groß kräftiger Statur

südländischer Typ

kurze schwarze Haare

bekleidet u.a. mit einer dunklen Jacke

Die Polizei bittet weitere Zeugen und Opfer, sich unter 0228/15-0 bei der Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats 12 zu melden.