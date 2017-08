Prozessstart am Landgericht Bonn

Bonn. Ab kommenden Dienstag muss sich ein 33-Jähriger vor dem Bonner Landgericht verantworten. Ihm wird versuchter Mordes aus Habgier und Heimtücke in Tateinheit mit versuchtem schweren Raub vorgeworfen.

Der 33-Jährige, der am 12. Januar im Annagraben einen Taxifahrer überfallen und lebensgefährlich verletzt haben soll, wird sich ab Dienstag, 8. August, vor der Schwurgerichtskammer des Bonner Landgerichts verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem drogenabhängigen Computertechniker versuchten Mord aus Habgier und Heimtücke in Tateinheit mit versuchtem schweren Raub vor. Das teilte Landgerichtssprecher Bastian Sczech am Dienstag mit.

Laut Anklage hatte der 33-Jährige das Taxi nach Duisdorf bestellt und wollte angeblich in den Annagraben in der Altstadt gebracht werden. Doch vor der Hausnummer 77 griff der Fahrgast den völlig arglosen 46-jährigen Taxifahrer den Ermittlungen zufolge von der Rückbank aus an, fixierte dessen linken Arm, hielt ihm ein Messer an den Hals und drohte, ihn zu erstechen.

Als der Taxifahrer flüchten wollte, soll der 33-Jährige seinem Opfer mehrfach in Brust und Nacken gestochen haben. Dann soll der 33-Jährige aus dem Taxi gesprungen sein, die Fahrertür aufgerissen, den 46-Jährigen weiter mit dem Messer attackiert und ihm dabei die Hand durchbohrt haben. Der Taxifahrer wehrte sich verzweifelt, trat gegen den Angreifer und schrie laut um Hilfe. Da ließ der Täter von ihm ab und flüchtete. Zwei Tage später wurde er gefasst und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Wie Gerichtssprecher Sczech weiter mitteilte, sind für den bis zum 21. August terminierten Prozess vier weitere Verhandlungstage vorgesehen.