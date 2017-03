Polizei ermittelt in Bonn

Bonn. In der Bonner Weststadt wurden am vergangenen Wochenende 32 Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

06.03.2017

Die Polizei ermittelt nach einer Reihe von Sachbeschädigungen in der Bonner Weststadt. In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag wurden an insgesamt 32 Fahrzeugen die Seitenspiegel abgetreten oder beschädigt. Die Fahrzeuge standen nach Angaben der Polizei in der Bachstraße und in der Rottenburgstraße.

Das Kriminalkommissariat 35 ermittelt und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden. (ga)