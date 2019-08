Bei Unfall in Bonn verletzt

Bonn. Ein 30-jähriger E-Scooter Fahrer wurde am Montagnachmittag verletzt, als er mit einem Auto zusammenstieß. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von Laura Hessler, 06.08.2019

Am Montagnachmmitag ist ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Nordstadt verletzt worden. Der Mann war laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 15.15 Uhr auf dem Gehweg auf der Bornheimer Straße in Richtung Weiherstraße unterwegs. Er stieß mit einem Wagen zusammen, dessen 58-jähriger Fahrer gerade von einem Parkplatz auf die Straße fahren wollte. Der 30-Jährige kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.