Rodungsarbeiten an der Oppelner Straße

Tannenbusch. Etwa 30 Straßenbäume werden am kommenden Freitag in Tannenbusch gefällt. Die Bäume machen Platz für den Ausbau und die Umgestaltung der Oppelner Straße.

Für den kommenden Ausbau und die Umgestaltung der Oppelner Straße in Tannenbusch werden ab diesem Freitag etwa 30 Straßenbäume gefällt, wie die Stadt Bonn mitteilt. Die Stadt führt die Rodungsarbeiten in dem Abschnitt zwischen Pommernstraße/Riesengebirgsstraße und Agnetendorfer Straße durch. Die Arbeiten sollen bis zum Sonntag andauern. Mit dem geplanten Ausbau der Oppelner Straße will das Tiefbauamt dann Mitte des kommenden Jahres beginnen. Gegen Ende des Jahres werden die Stadtwerke Bonn dafür bereits die entsprechenden Versorgungsleitungen verlegen. "Der Straßenraum wird in seiner Gesamtheit neu gestaltet und verkehrsberuhigt ausgebaut", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Bäume sollen von den Parkstreifen entlang Oppelner Straße, Kattowitzer Weg und Bunzlauer Weg aus gefällt werden. Daher gilt für den Zeitraum der Arbeiten ein Halteverbot auf den Stellflächen in dem Abschnitt. Anwohner werden gebeten, die betroffenen Stellplätze bis spätestens diesen Donnerstag freizugeben. Der Straßenverkehr soll nach Auskunft der Stadt durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt werden. Im Rahmen der Umgestaltung sollen auch wieder neue Bäume entlang der Oppelner Straße gepflanzt werden. Geplant sind 39 Bäume und Staudenpflanzen.