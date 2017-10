Bonn. Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete am Samstag OB Ashok Sridharan zusammen mit Pradeep Monga als Repräsentant der in Bonn vertretenen UN-Organisationen den Tag der Vereinten Nationen auf dem Bonner Marktplatz.

Von Stefan Hermes, 14.10.2017

Klimawandel und Klimaschutz waren die zentralen Themen, die drei Wochen vor der in Bonn stattfindenden 23. Weltklimakonferenz (COP 23, 06.- 17.11.2017) viele Bonner und auswärtige Besucher zu einer ersten Information nutzten.

Im Rahmen eines Bürgerfestes mit buntem Familienprogramm stellten sich unter dem Motto „Gemeinsam für das Klima - Handeln und Verhandeln in Bonn!“ 29 UNO-Organisationen vor, von denen neunzehn Einrichtungen in Bonn mit etwa 1000 Mitarbeitern tätig sind. Zudem konnten sich die Besucher über den Stand der Vorbereitungen zur Weltklimakonferenz in Bonn informieren.