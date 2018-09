Bonn. Ein 29-Jähriger wollte am Sonntagabend am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn ein Taxi stehlen. Es kam zu einem Gerangel mit dem Taxifahrer, die Polizei rückte aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.09.2018

Ein versuchter Taxiraub hat sich am Sonntagabend am Bertha-von-Suttner-Platz ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hielt ein 59-jähriger Taxifahrer gegen 22.10 Uhr an der Ecke Kölnstraße und stieg aus seinem Wagen aus, um die Beleuchtung zu kontrollieren. Als er wieder einstieg, klopfte ein Mann auf das Autodach, riss die Fahrertür aus, zog den 59-Jährigen aus dem Taxi und setzte sich ans Steuer.

Weil der Taxifahrer daraufhin selbst eine Tür öffnete, um die Flucht des Täters zu verhindern, kam es zu einem Gerangel. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten überprüften die Personalien des mutmaßlichen Räubers, dieser machte jedoch keine nachvollziehbaren Angaben und wurde schließlich auf die Polizeiwache verbracht. Es soll sich um einen 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz handeln.

Der 59-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Ermittlungen gegen den 29-Jährigen wurden aufgenommen.