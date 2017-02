Statistik zu Übernachtungsgästen

Bonn. Bonn und die Region sind auf Erfolgskurs. 2,86 Millionen Übernachtungen wurden im vergangen Jahr verzeichnet. Besonders die Stadt Bonn freut sich über das Erreichen einer neuen Millionen-Marke.

22.02.2017

Zum siebten Mal in Folge legt die Region Bonn vergangenes Jahr bei den Übernachtungen zu. 2016 knackt die Stadt Bonn erstmalig die 1,5-Millionen-Marke, und der Rhein-Sieg-Kreis blieb mit 1,32 Millionen Übernachtungen ebenfalls auf sehr hohem Niveau. "Die Steigerung der Übernachtungszahlen spiegelt die touristische Attraktivität von Bonn und der Region wider. Der siebte Rekord in Folge ist ein Zeichen dafür, dass sich die gemeinsamen Anstrengungen auszahlen", freut sich Oberbürgermeister Ashok Sridharan.

Die Stadt Bonn verzeichnete vergangenes Jahr mit insgesamt 1.539.367 Übernachtungen ein Plus von 43.821 (2,9 Prozent) Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr. Die Gäste kamen zu 77,9 Prozent aus Deutschland (plus 5,2 Prozent) und zu 22,1 Prozent aus dem Ausland (minus 4,5 Prozent). Bei den internationalen Gästen lagen die Benelux-Länder mit 45 615 Übernachtungen auf Platz eins, die Arabischen Golfstaaten mit 29.275 an zweiter Stelle, die USA mit 27.900 auf dem dritten Platz gefolgt von Großbritannien mit 26.161 sowie der Schweiz mit 18.129 Übernachtungen.

Der Rhein-Sieg-Kreis verzeichnet laut Stadt Bonn einen leichten Rückgang um 8773 auf insgesamt 1.324.617 Übernachtungen. Die Gäste kommen dort zu 86,2 Prozent aus Deutschland (minus 1,1 Prozent) und zu 13,8 Prozent aus dem Ausland (plus 1,9 Prozent). Bei Betrachtung der EU-Länder konnten Zuwächse erzielt werden (plus fünf Prozent). Bei den internationalen Gästen liegen die Benelux-Länder mit 57.712 Übernachtungen auf Platz eins, gefolgt von Großbritannien (11.434), Polen (10.742) und der Schweiz (7450).

Die positive Entwicklung der Übernachtungszahlen setzt sich laut Udo Schäfer, Geschäftsführer der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/ Ahrweiler, weiter fort. "Auch 2016 sind als ausschlaggebende Faktoren insbesondere internationale Tagungen und Kongresse, die DAX-Unternehmen mit ihren starken Geschäftsreiseaufkommen sowie der starke Mittelstand und herausragende Events aus Bonn und der Region zu benennen." (ga)