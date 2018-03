30-Jähriger verletzt

Bonn. Mit einem Kanaldeckel hat ein 27-Jähriger in Tannenbusch einen Mann attackiert und schwer verletzt. Auf die Spur des mutmaßlichen Täters kam die Polizei offenbar, als er an einer Bushaltestelle randalierte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.03.2018

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag einen 27-Jährigen in Tannenbusch festgenommen, der einen 30-Jährigen mit einem Kanaldeckel angegriffen und schwer verletzt haben soll. Das Opfer wurde nach Angaben der Bonner Polizei mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der Angriff ereignete sich demnach gegen 1 Uhr.

Festgenommen wurde der 27-Jährige schließlich, nachdem er in der Nähe der Tat an der Oppelner Straße die Scheiben einer Bushaltestelle mit einer Stange beschädigte. Zeugen hatten daraufhin die Polizei gerufen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann zur Täterbeschreibung der Attacke auf den 30-Jährigen passte. Die Ermittlungen dauern an.