Polizeieinsatz in Tannenbusch

Bonn. Bei einem Verkehrsunfall in Tannenbusch ist eine 27-Jährige von einem Auto erfasst worden. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.02.2018

Eine 27-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Bonn verletzt worden. Als sie auf der Berta-Lungstraß-Straße in Tannenbusch einen Fußgängerüberweg überquerte, wurde sie von einem Auto erfasst. Der 22-jährige Fahrer war in Richtung Lievelingsweg unterwegs.

Wegen ihrer schweren Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, dass sie später wieder verlassen konnte. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sie Windschutzscheibe des Autos noch zugefroren war, wodurch der Fahrer die Fußgängerin wohl zu spät erkannt hatte. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt.