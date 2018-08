Polizei ermittelt

Bonn. Zwei Männer haben am Bertha-von-Suttner-Platz einen 26-Jährigen bedroht und beraubt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.08.2018

Ein 26-Jähriger ist in der Bonner Innenstadt mit einer Schusswaffe bedroht und beraubt worden. Der Mann war in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Bonngasse in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz unterwegs, als er im Bereich des Platzes von zwei hinter ihm gehenden Männer angesprochen wurde. Als er sich umdrehte, wurde er von den noch unbekannten Tätern mit einer Handfeuerwaffe bedroht.

Das Opfer gab der Polizei zufolge an, dass die Männer die Herausgabe seiner Geldbörse forderten. Der 26-Jährige gab den Tätern daraufhin sein hochwertiges Smartphone und ging in Richtung Kölnstraße. Später alarmierte er die Polizei, die eine Fahndung einleiteten.

Die Täter, die weiterhin flüchtig sind, sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Einer der beiden Männer trug ein 3-Tage-Bart, der Begleiter kürzere Haare.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.