Rheinaue in Bonn

Von Stefan Knopp, 31.08.2019

Jeck im Sunnesching ist in vollem Gange, der Name wird dem Wetter gerecht, und die Wiese vor der Hauptbühne ist voll: Die allermeisten der 25.000 Karteninhaber sind schon da. Was sicher auch daran liegt, dass eine Prime-Time-Band wie Brings schon jetzt zur Mittagszeit spielt.

Viele Leute kommen aus Bonn, aber auch aus dem Umland, aus Köln und sogar aus Aachen sind sie angereist, viele verkleidet, wobei die meisten Kostüme hitzebedingt sehr luftig ausfallen. Viele warten auf Querbeat, die ab 19 Uhr spielen. Erstmals ist eine zweite Bühne für Newcomer aufgebaut, vor der das Publikum bislang überschaubar ist. Das bargeldlose Cash-Card-System kommt gut an, aber die Karte funktioniert nicht immer.

Wichtig ist den Leuten, gute Stimmung zu haben und ihre rheinischen Lieblingsbands sehen zu können. Bleibt zu hoffen, dass der Sanitätsdienst möglichst wenig zu tun hat.