Jubiläum auf der Blumenwiese

Bonn. Bei der 25. Auflage des Jugendamtes gab es reichlich Anregungen für die Sommerferien. Mehr als 50 Vereine und Institutionen präsentierten sich und ihre Ideen.

Von Stefan Knopp, 02.07.2017

Lillith (8) kam nur mühsam in dem großen, mit Sauerstoff gefüllten Gummiball voran, der auf dem Wasser im blauen Becken schwamm. Aber es ging auch nicht darum, ein Ziel zu erreichen: Alleine die ungewöhnliche Situation machte ihr eine Menge Spaß. Ihr kleiner Bruder Milan (6) ließ sich derweil in einem großen Zorb-Ball über die Blumenwiese in den Rheinauen rollen, wo das Familienbüro des Bonner Jugendamtes sein Familienspielefest ausrichtete.

„Das ist ein tolles Angebot, um Anregungen zu holen“, meinte Friedhelm Stoffels, der die beiden Nachbarskinder als „Leih-Opa“ auf das Fest begleitete. Besonders für die Ferienzeit, in der Kinder beschäftigt werden wollen. Zum Beispiel sei der Zoo Neuwied, der auch einen Stand hatte, immer ein Ort, den man mal besuchen könnte. Und Milan habe sich auch sehr für die Lengsdorfer Jugendfeuerwehr interessiert, die sich dort mit einem Kegelspiel präsentierte.

Im 25. Jahr des Festes hatten sich mehr als 50 Vereine und Institutionen in die Rheinauen begeben, um sich zu präsentieren. Auf einer Bühne richtete die DAK das Halbfinale ihres Dance Contests „Beweg dein Leben“ für junge Tanzgruppen aus. Kinder vergnügten sich an Kletterwand, beim Kistenstapeln oder beim Minigolf am Spielmobil Max des Jugendamtes. Die Circusschule Correlli erfreute sich mit ihren Aufführungen beim kleinen Publikum großer Beliebtheit.

Sophie (9) und Nike (5) hatten sich schminken lassen, als Kätzchen und Wasserprinzessin. Die beiden fanden das Fest toll und freuten sich besonders auf die Hüpfburgen. In den Ferien fahren sie zu den Großeltern, „und zu einer Goldenen Hochzeit“, erzählte Sophie. Darüber hinaus, sagte ihr Vater Ralf Ewen, werde man viel Urlaub in Bon machen. „Wir werden alles nutzen, was angeboten wird.“ Darüber konnten sie sich sehr gut auf dem Fest informieren.

Etwa an den Ständen der Jugendzentren und offenen Türen. Beim Jugendzentrum Dransdorf galt es „Gold“ zu schürfen, beim Friesdorfer Spielhaus konnten die Kinder Schlüsselanhänger mit Perlen basteln und sich von Helga Wolff und Marzieh Danandeh erzählen lassen, was in den Ferien ansteht: Bastel- und Spielangebote, Turnen, Kochen und Backen, Ausflüge in den Tollipark bei Mayen und zur Freilichtbühne Freudenberg und ein Grillfest am 3. August.

„Wer darauf angewiesen ist, findet in Bonn etwas an jeder Ecke“, stellte Patrick Müller fest, der mit seiner Familie das Fest besuchte. Seine Kinder bräuchten das aber derzeit nicht: Sein älterer Sohn Julian (8) besuche aber erst drei Wochen die Betreuung der offenen Ganztagsschule, danach fahre die Familie in den Urlaub. Deshalb waren sie vor allem auf dem Fest, um Spaß zu haben.

Etwas ärgerlich: Der Rheinauenparkplatz war abgesperrt, aber viele Autofahrer auf der Ludwig-Erhard-Allee sahen das erst, als sie schon auf der Abbiegespur waren, und mussten einen U-Turn machen. Ein Schild hätte das verhindert. Es könne aber auch irritieren, sagte Organisatorin Susanne Mayer vom Familienbüro. „Es gibt dafür keine ideale Lösung.“