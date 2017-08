Polizei ermittelt nach Raub

Bonn. In der Nacht zu Sonntag hat ein Unbekannter einen 25-Jährigen in Tannenbusch ausgeraubt und mehrmals mit einer Pistole gegen den Kopf geschlagen. Der Täter konnte fliehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.08.2017

An der Bushaltestelle Tannenbusch Mitte wurde in der Nacht zu Sonntag ein 25-Jähriger ausgeraubt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, saß der Mann an der Haltestelle, als ein bislang unbekannter Täter auf ihn zukam und ihn mit einer Pistole bedroht haben soll. Der Unbekannte forderte den 25-Jährigen auf, seine Wertsachen herauszugeben.

Als er dies nicht tat, soll der Unbekannte dem Opfer mehrfach mit der Pistole gegen den Kopf geschlagen haben. Daraufhin überreichte er dem Verdächtigen sein Bargeld und eine Geldkarte. Der 25-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt.

Der Täter soll zu einer Gruppe Jugendlicher gehören, die vor der Tat an der Schlesienstraße standen. Nach dem Raub ging er dorthin wieder zurück. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte den Mann aber nicht fassen. Über den Mann wissen die Beamten nur, dass er etwa 1,80 Meter groß ist, kurze Haare hat und einen dunklen Kapuzenpullover trug.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zum Verdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 zu melden.