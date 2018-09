Polizei Bonn sucht Zeugen

Bonn. Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Donnerstag einen 25-Jährigen in Tannenbusch beraubt hat. Zuvor schlug der Unbekannte auf sein Opfer ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.09.2018

Ein unbekannter Täter soll am Donnerstagabend einen 25-Jährigen in der Kronstädter Straße in Tannenbusch beraubt haben. Die Polizei Bonn bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Täter.

Gegen 22 Uhr war der 25-jährige Mann zu Fuß auf der Kronstädter Straße unterwegs. Laut Opfer folgte ihm ein Radfahrer, der ihn dann angesprochen und dazu aufgefordert habe, die Wertsachen herauszugeben. Als der 25-Jährige sich weigerte, sei der Unbekannte vom Fahrrad gesprungen und habe auf sein Opfer eingeschlagen.

Dann habe der Täter die Tasche und die Schuhe des Mannes an sich genommen und sei auf dem Fahrrad in Richtung Pommernstraße geflüchtet. Der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahren alt sein, einen Vollbart haben und ein graues T-Shirt sowie eine schwarze Hose tragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.