Raub auf dem Bonner Talweg

Bonn. In der Nacht auf Freitag hat ein noch unbekannter Täter eine 25-Jährige in der Südstadt überfallen. Die Frau war auf dem Bonner Talweg unterwegs, als sie von einem Mann attackiert wurde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.08.2017

Die junge Frau war gegen 0.15 Uhr auf dem Bonner Talweg in Richtung der Reuterstraße unterwegs, als sie an einem unbekannten Mann vorbeilief, der auf einer Mauer am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 100 saß.

Wie die Polizei mitteilte, verfolgte der Unbekannte die 25-Jährige daraufhin und attackierte sie später körperlich im Bereich der Reuterstraße. Er entriss ihr gewaltsam die Handtasche und floh daraufhin in Richtung Poppelsdorf.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Täter nicht mehr auffinden.



Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.