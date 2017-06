Mann greift Ex-Freundin an

Polizei ermittelt zu sexueller Belästigung am Rheinufer

Bonn. Eine 25-jährige Frau ist von ihrem Ex-Freund in der Nacht zu Donnerstag am Rheinufer sexuell belästigt worden. Die Frau traf sich zuvor mit dem Mann zu einer Aussprache.

Von Sofia Grillo, 22.06.2017

Ein Streit zwischen einer Frau und ihrem Ex-Freund endete in der Nacht zu Donnerstag mit einer sexuellen Belästigung. Laut Polizei konnte die Frau den Übergriff des 27-jährigen Mannes abwehren und wurde leicht verletzt.

Die 25-Jährige traf sich in Begleitung einer Freundin mit ihrem Ex-Freund am Rheinufer in Graurheindorf zu einer Aussprache. Die Gruppe trank Alkohol. Als die Begleitung für einen kurzen Moment abwesend war, soll der 27-jährige Mann seine Ex-Freundin gegen 0.20 Uhr sexuell bedrängt haben. Nachdem die Frau den Angriff abwehren konnte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Ex-Freund.

Der Mann verließ den Tatort, noch bevor die Polizei über den Vorfall informiert wurde. Die Beamten der Kriminalwache sicherten die Spuren am Tatort. Über den genauen Ablauf des Geschehens wird derzeit ermittelt.