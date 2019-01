Hintergrund weiter unklar

Bonn. Am Abend des 17. Dezember stürzte ein 24-Jähriger von der Stiftsgarage in Bonn. Nach Auskunft der Ärzte wird er wieder vollständig genesen. Zu dem Vorfall schweigt der junge Erwachsene allerdings.

Der 24-Jährige, der am Abend des 17. Dezember von der obersten Etage der Stiftsgarage stürzte, wird nach Auskunft der behandelnden Ärzte wieder vollständig genesen und kann das Krankenhaus zeitnah verlassen. Das erklärte am Freitag die Bonner Polizei auf Nachfrage. Warum er vor den Beamten geflüchtet und über die Brüstung geklettert ist, sei allerdings noch unklar. „Er hat keine Angaben gegenüber den ermittelnden Beamten gemacht“, so ein Sprecher. Nur soviel steht fest: Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass der Mann in eine Straftat verwickelt gewesen ist.

Vor dem 17. Dezember sei er „unauffällig gewesen“. Soll heißen, dass der 24-Jährige nicht polizeibekannt ist. Wie berichtet, hatte sich der Mann auf der Flucht vor einer Streife an die Brüstung gehängt und war etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei hatte er sich lebensgefährlich verletzt.