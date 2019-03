Überfall in Bonn

12.03.2019 Bonn. In Tannenbusch ist am Montag ein junger Mann Opfer eines Straßenraubs geworden. Ein Räuber hielt ihn fest, während der andere das Portmonee ausräumte. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.

Vor einem Studentenwohnheim an der Hirschberger Straße in Tannenbusch ist am Montagmittag ein 24-Jähriger überfallen worden. Das berichtet nun die Polizei. Zwei Räuber sollen sich dem jungen Mann von hinten auf dem Gehweg genähert haben. Plötzlich attackierten sie ihn.

Einer der Täter umklammerte das Opfer von hinten, während der zweite die Geldbörse aus der Jacke des jungen Mannes holte. Mit dem Geld daraus konnten beide flüchten. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Obwohl die Polizei sofort nach dem Überfall alarmiert wurde, konnten sie die beiden Täter bisher nicht stellen. Sie sucht nun nach den beiden, die wie folgt beschrieben werden. Der erste Täter soll etwa zwanzig Jahre alt, 1,70 m groß und von dünner Statur sein. Er sprach akzentfrei Deutsch und war bekleidet mit einem hellblauen Hoodie. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

Der zweite Täter kam in einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Daunenjacke. Auch er wird als etwa zwanzig Jahre alt und etwa 1,70 m groß beschrieben. Seine Statur war eher korpulent, er trug sein schwarzes Haar sehr kurz. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch und trug ebenfalls die Kapuze seiner Jacke über dem Kopf.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150. (general-anzeiger-bonn.de)